В Рубцовске и Барнауле построят два новых стадиона

Стоимость обустройства каждого составит 20 млн рублей Фото: Анна Перевощикова

В 2022 году в Барнауле и Рубцовске появятся два новых стадиона. Как пишет “Толк” со ссылкой на министра спорта региона Алексея Перфильева, на обустройство каждого из них из краевого бюджета выделят по 20 млн рублей, а на оборудование направят средства федерального бюджета.

Алексей Перфильев отметил, что муниципальные власти должны принять решение насчет места, где начнется строительство. В Рубцовске это может быть забытый стадион “Спарта” рядом с “Гимаев Ареной”.

Конкурсные процедуры начнутся уже в марте-апреле, а монтаж площадок - в августе-сентябре. На стадионах будет искусственное поле, легкоатлетические дорожки и спортплощадки. Кроме того, они будут оборудованы современным сервисом RUARENA: биометрический доступ на стадион с помощью Face ID, онлайн-трансляции и так далее.