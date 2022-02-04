В Барнауле на одной из улиц ограничат движение до конца марта

Ограничение будет действовать до конца марта
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле планируют закрыть участок улицы Пионеров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать до конца марта.
Речь идет об участке по всей ширине проезжей части в районе здания №76, на котором будут строить инженерные сети. В связи с этим с 7 февраля до 25 марта транспорт не сможет двигаться в месте проведения работ.
На время работ изменится и движение маршрутки №70: в прямом направлении проспект Ленина – проспект Калинина, далее по маршруту, в обратном направлении проспект Калинина – проспект Ленина, далее по маршруту.
Водителей просят быть внимательнее и выбирать маршруты объезда.