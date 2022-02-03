Экс-начальника отделения судебных приставов на Алтае осудили за превышение должностных полномочий

Женщину оштрафовали Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего начальника отделения судебных приставов Шипуновского района признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает краевой Следком.

– Следствием установлено, что в декабре 2020 года осужденная, выходя за пределы своих должностных полномочий, дала указания подчиненным сотрудникам в передачи ей части денежных средств, полученных ими в качестве денежной премии, – отметили в ведомстве.

В итоге экс-начальник получила от трех приставов-исполнителей более 35 тысяч рублей рублей.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.