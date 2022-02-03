В Барнауле волонтеры не застают дома ковидных пациентов для доставки лекарств

Волонтеры с препаратами приезжают на адрес только один раз Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле волонтеры часто не застают дома пациентов с COVID-19, которым привозят лекарства. Это не единичный случай, написал на своей странице в Instagram Дмитрий Денисов, поликлиники № 14.

– Уважаемые пациенты, доставка лекарств – это не заказ еды на дом, который можно скорректировать или подстроить под удобное время. На привоз к вам препаратов уходят огромные силы и ресурсы: поиск волонтеров, машин, составление маршрута, – отметил главный врач.

Он добавил, что когда лекарства привозят обратно, то приходится тратить время на проверку адресов получателей и прочее. Дмитрий Денисов подчеркнул, что волонтеры с препаратами приезжают на адрес только один раз.