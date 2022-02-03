На Алтае поезд насмерть сбил мужчину

50-летний мужчина не отреагировал на сигналы локомотива и продолжил идти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину. ЧП произошло на железнодорожной станции Калманка, пишет Алтайское линейное управление МВД России.

– Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что машинист грузового поезда заметил человека, идущего в железнодорожной колее, и подал звуковой и световой сигналы, – отметили в ведомстве.

50-летний мужчина не отреагировал на сигналы локомотива и продолжил идти. В итоге машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.