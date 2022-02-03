На Алтае идет взрывной рост заболеваемости ковидом

Несмотря на рост заболевших увеличения тяжелых случаев и смертности не наблюдается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом. Если еще сутки назад было выявлено 1,8 тыс. заболевших, то сейчас этот показатель составил 2293 новых случая, публикует статистику оперштаб.

- Минздравом края развернуто 3080 коек, к кислороду имеют подключение 2769, с ИВЛ –373, - говорится в сводке.

Несмотря на рост заболевших увеличения тяжелых случаев и смертности не наблюдается. По состоянию на 3 февраля в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении 1901 человек.