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Здоровье3 февраля 2022 8:03

На Алтае идет взрывной рост заболеваемости ковидом

Это может быть связано с новым штаммом Омикрон
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Несмотря на рост заболевших увеличения тяжелых случаев и смертности не наблюдается

Несмотря на рост заболевших увеличения тяжелых случаев и смертности не наблюдается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом. Если еще сутки назад было выявлено 1,8 тыс. заболевших, то сейчас этот показатель составил 2293 новых случая, публикует статистику оперштаб.

- Минздравом края развернуто 3080 коек, к кислороду имеют подключение 2769, с ИВЛ –373, - говорится в сводке.

Несмотря на рост заболевших увеличения тяжелых случаев и смертности не наблюдается. По состоянию на 3 февраля в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении 1901 человек.

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