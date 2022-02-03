В Барнауле ищут детей, которые расплачивались чужой картой в магазинах

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи разыскивают несовершеннолетних, которые украли деньги с чужой карты. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, преступление было совершено в Барнауле.

С 6 по 8 октября прошлого года неизвестные дети расплачивались в разных магазинах Октябрьского района города картой, которая принадлежит 17-летней девушке.

- Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), - отметили в следкоме.

Очевидцев и свидетелей происшествия просят откликнуться и обратиться по следующим номерам: 8 (913)249-90-82 или 8 (385 2) 29-80-94.