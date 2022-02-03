Барнаульский аэропорт возобновляет рейсы до Красноярска

Рейсы будут выполняться дважды в неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиарейсы из Барнаула в Красноярск возобновили со 2 февраля. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Германа Титова, время в пути составил 1 час 20 минут.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на воздушном судне Bombardier CRJ200 дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вместимость составляет до 50 пассажиров.

Самолет будет вылетать из Барнаула в 05:00 по местному времени, а приземляться в Красноярске - в 06:25. Обратно пассажиры будут отправляться в 07:20, в Барнауле самолет будет уже в 08:40.

- Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 7867 рублей. Билеты можно приобрести на официальном портале аэропорта, сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города Барнаула и Алтайского края, - отметили в аэропорту.