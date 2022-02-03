Директора барнаульской школы будут судить за превышение полномочий

Она лишала учителей стимулирующих и компенсационных выплат Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле директор школы пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, женщина организовала схему, согласно которой учителя должны были возвращать свои стимулирующие и компенсационные выплаты якобы для нужд школы.

Это продолжалось на протяжении 2019-2021 учебных годов.

- Превышая должностные полномочия, обвиняемая в ходе ознакомления с приказами сообщала учителям о трудной ситуации с финансированием учебного заведения и о том, что для содержания школы необходимы дополнительные денежные средства. При этом она просила их возвращать деньги в размере начисленной компенсационной выплаты, - отметили в следкоме.

Ежемесячно 10 педагогов перечисляли свои выплаты. Общая сумма за все время действия схемы составила почти 1,8 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю.

Директор в ходе предварительного следствия вину признала. Уголовное дело направлено в суд.