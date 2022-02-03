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Политика3 февраля 2022 3:33

Суд продлил меру пресечения экс-сенатору от Алтайского края Михаилу Щетинину

Он находится под домашним арестом
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Его отправили под домашний арест еще в декабре

Его отправили под домашний арест еще в декабре

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-сенатору от Алтайского края Михаилу Щетинину продлили срок содержания под арестом. Как сообщает “Банкфакс”, он является фигурантом дела о мошенничестве.

Запись о продлении меры пресечения появилась на сайте Головинского районного суда Москвы. Щетинина отправили под домашний арест еще в декабре. В карточке суда уточняется, что мужчина фигурирует в уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Подробности и обстоятельства дела пока неизвестны.

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