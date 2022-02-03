Автобус потерял управление и вылетел на тротуар в Барнауле

Фото аварии появились в паблике "Инцидент Барнаул" Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле водитель автобуса не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов. Сейчас полицейские проводят проверку, сообщает краевое управление МВД.

- ДТП произошло 2 февраля в 10:50 в районе здания № 105 по проспекту Ленина краевой столицы, - рассказали в пресс-службе.

Водитель пояснил, такой маневр он предпринял во избежание столкновения с впереди идущим транспортным средством, поскольку не учёл дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением.