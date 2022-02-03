Барнаульцы собирают подписи против застройки парка им. Ленина

Инициаторы подготовили обращение к губернатору

В Барнауле ряд активистов выступили против застройки парка имени Ленина и начали собирать подписи жителей. Их не устраивает, что на заброшенной территории появятся спортивные объекты, пишет «Барнаул22»

- Сейчас активно обсуждается вопрос застройки парка спортобъектами, которые, исходя из правил безопасности, должны быть обнесены забором, а следовательно - доступны они будут лишь узкому кругу людей, которые поведут своих детей заниматься хоккеем и футболом, - пишет паблик.

Отмечается, что на территории уже есть недострой спортивного назначения, который не могут сдать более 10 лет. Сейчас инициаторы подготовили обращение к губернатору с просьбой благоустроить территорию, но не не вырубать зелень и не застраивать парк.