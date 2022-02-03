На Алтае первоклассников могут отправить на каникулы раньше

Школы примут самостоятельно решение о переносе сроков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае первоклассников могут отправить на весенние каникулы раньше намеченного срока из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевой Минобре.

Министерство рекомендует посмотреть внимательно на сроки дополнительных каникул для первоклассников, на которые они имеют право в третьей четверти. Оразовательная организация должна определить самостоятельно, - сообщили в учреждении.

Также в министерстве высказались по поводу перехода школьников на дистант — пока такой необходимости нет. Из 2 тыс. школ в крае полностью на карантине только пять общеобразовательных организаций, 1 учреждение профессионального образования и 1 детский сад.