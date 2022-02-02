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Общество2 февраля 2022 11:29

На Алтае идет проверка по сообщению об обнаружении коробки с тротилом в школе

Оказалось, что паника началась из-за курьера, который принес канцелярию
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В итоге опасного содержимого не обнаружилось

В итоге опасного содержимого не обнаружилось

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГУ МВД прокомментировали ситуацию о якобы обнаруженных в школах коробках с веществом похожим на тротил. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul, из которого следовало, что в школы №75, №88 и №120 неизвестный доставил посылки с опасным содержимым.

- В полицию поступили сообщения о том, что в две школы города Барнаула были доставлены пакеты с неизвестным содержимым. Сотрудниками полиции по сообщениям проведены проверки, в образовательные учреждения выехали следственно-оперативные группы, в составе которых находились специалисты-кинологи, - рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что в пакетах находились канцелярские товары, никаких опасных предметов обнаружено не было.

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