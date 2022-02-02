На Алтае 14-летний подросток обворовал бабушку

Дело возбудили по статье о краже Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14-летний подросток пойдет под суд по обвинению в тяжком преступлении – он обокрал свою бабушку, переведя с ее карты на свою 3,5 тыс. рублей. Дело передали в следственный комитет.

- Днем в апреле 2020 года несовершеннолетний обвиняемый, находился в гостях у бабушки в одном из сел Тальменского района, где увидел банковскую карту женщины. Он перевел деньги на свою карту и потратил на личные нужды, - пишет краевой СК.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).