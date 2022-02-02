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Общество2 февраля 2022 10:32

Жители Алтайского края считают, что 2022 год будет плохим

Больше половины смотрят в будущее пессимистично
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже,

В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже,

Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше половины жителей Алтайского края считают, что 2022 год будет хуже предыдущего. Оптимистично на него смотрят только 36%. А 11% ответили, что год будет таким же, как и прошлый. Опрос проводил сайт «Дром».

– В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже, треть (36%) опрошенных — будет лучше, а 14% ответили, что год окажется таким же, – рассказывают в пресс-службе сайта.

Респонденты отмечают, что больше всего на их настроение влияет экономическая ситуация в стране, рост цен и повышение налогов, а также продолжающаяся пандемия COVID-19.

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