Жители Алтайского края считают, что 2022 год будет плохим

В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже, Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше половины жителей Алтайского края считают, что 2022 год будет хуже предыдущего. Оптимистично на него смотрят только 36%. А 11% ответили, что год будет таким же, как и прошлый. Опрос проводил сайт «Дром».

– В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже, треть (36%) опрошенных — будет лучше, а 14% ответили, что год окажется таким же, – рассказывают в пресс-службе сайта.

Респонденты отмечают, что больше всего на их настроение влияет экономическая ситуация в стране, рост цен и повышение налогов, а также продолжающаяся пандемия COVID-19.