24 человека с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Заболевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 24 человека с ковидом. Все они скончались из-за коронавируса, пишет оперативный штаб региона.

– Всего в Алтайском крае с начала пандемии умерли 8867 человек. В том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7397 человек иные причины смерти – 1 470 человек, – отметили воперштабе.

Число заболевших также продолжает расти в Алтайском крае, их уже более 136 тысяч человек. За минувшие сутки выявили свыше 1800 новых случаев.

Ранее мы писали о том, что из-за роста числа заболевших коронавирусом Диагностический центр региона переформатировали под работу с пациентами с COVID-19.