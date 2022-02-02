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Здоровье2 февраля 2022 11:00

24 человека с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших – 8867
Герман Архаров
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Заболевших также становится больше

Заболевших также становится больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 24 человека с ковидом. Все они скончались из-за коронавируса, пишет оперативный штаб региона.

– Всего в Алтайском крае с начала пандемии умерли 8867 человек. В том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7397 человек иные причины смерти – 1 470 человек, – отметили воперштабе.

Число заболевших также продолжает расти в Алтайском крае, их уже более 136 тысяч человек. За минувшие сутки выявили свыше 1800 новых случаев.

Ранее мы писали о том, что из-за роста числа заболевших коронавирусом Диагностический центр региона переформатировали под работу с пациентами с COVID-19.

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