Спектакль об основателе первого в мире сообщества анонимных алкоголиков покажут в Барнауле

Фото: предоставлено организаторами

18 февраля в Барнауле состоится премьера спектакля «Всем привет, я Билл!». Его поставил по собственной пьесе местный режиссер, поэт и общественный деятель Никита Лукин.

Пьеса основана на реальных событиях из жизни Билла Уилсона, основателя первого в мире сообщества анонимных алкоголиков. Страдающий от алкогольной зависимости главный герой разрушает свою семью, отталкивает друзей, партнеров по бизнесу и уже находится на грани сумасшествия. Но, пройдя все этапы морального разложения, он все же находит силы выбраться из многолетних запоев.

– Персонажи – реальные исторические личности, реквизит предельно соответствует той эпохе, публика максимально погружается в атмосферу тех лет - времени Великой депрессии в США в 30-е годы, – рассказывают создатели.

Показ спектакля состоится 18 февраля в 19.00 на сцене ДК города Барнаула. Приобрести билеты и узнать подробности можно у организаторов.