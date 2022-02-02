В Барнауле на перекрестке улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября изменят график работы светофора

Пока новый график светофора будет работать в тестовом режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября изменится график работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Нововведения уже начали действовать со 2 февраля.

– Транспортные потоки, двигающиеся по улице 40 лет Октября, будут разделены по времени, пояснили в горадминистрации.

Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и повысить пропускную способность. Пока новый график светофора будет работать в тестовом режиме.