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Общество2 февраля 2022 9:21

В Барнауле на перекрестке улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября изменят график работы светофора

Транспортные потоки разделят по времени
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Пока новый график светофора будет работать в тестовом режиме

Пока новый график светофора будет работать в тестовом режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября изменится график работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Нововведения уже начали действовать со 2 февраля.

– Транспортные потоки, двигающиеся по улице 40 лет Октября, будут разделены по времени, пояснили в горадминистрации.

Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и повысить пропускную способность. Пока новый график светофора будет работать в тестовом режиме.

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