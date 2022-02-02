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Здоровье2 февраля 2022 7:45

Больше 1800 новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Алтае за сутки

На сегодня в крае насчитывается 314 тяжелобольных пациентов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодня в крае насчитывается 314 тяжелобольных пациентов

На сегодня в крае насчитывается 314 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь побит рекорд по числу выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки тест подтвердился у 1851 человека, сообщает региональный оперштаб.

– По состоянию на 2 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1802 человека, – рассказали в оперштабе.

Также в госпиталях лежат 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

На сегодня в крае насчитывается 314 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 136 человек.

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