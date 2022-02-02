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Общество2 февраля 2022 7:08

В Барнауле не хватает водителей скорой помощи

Стаж должен быть не менее трех лет
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Предлагается трудоустройство по ТК

Предлагается трудоустройство по ТК

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле срочно требуются водители для работы на станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Для оперативного оказания медицинской помощи горожанам в условиях сложной эпидемиологической ситуации Станции скорой помощи г. Барнаула срочно требуются водители 1 и 2 класса категории «B,C,Е», «B,C,D», «B,С,D, E», – рассказывают в пресс-службе администрации.

Официальный стаж у соискателей должен быть не менее трех лет. Предлагается трудоустройство по ТК, полный соцпакет, сменный график работы и достойная оплата труда.

Обращаться по поводу вакансий можно по телефону 8 (3852) 68-18-58 в станцию скорой помощи или в кадровый центр «Работа России» по телефону 8 (3852) 555-199, доб. 3121.

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