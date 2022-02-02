Барнаулец пытался за взятку растаможить 200 шуб

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский предприниматель попал под уголовную статью за дачу взятки таможеннику, который должен был помочь вернуть 200 шуб. Он передал ему деньги, после чего был задержан, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- 17 декабря 2021 года индивидуальный предприниматель из города Барнаула, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Toyota Camry», передал начальнику отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни взятку размере 500 тыс. рублей за возврат ранее изъятых у бизнесмена более 200 меховых изделий, на которые отсутствовали документы, подтверждающие их таможенное декларирование, - рассказали в ведомстве.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 5, ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Передача денег произошла во время оперативного эксперимента, в котором участвовал сотрудник таможни. Самая строгая санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.