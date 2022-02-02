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Здоровье2 февраля 2022 2:53

В Алтайском крае увеличили коечный фонд из-за резкого роста заболеваемости

Теперь объем коечного фонда составляет 2855 мест
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За последнюю неделю значительно возросла нагрузка на неотложную и скорую помощь

За последнюю неделю значительно возросла нагрузка на неотложную и скорую помощь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расширили коечный фонд на 100 мест из-за резкого роста заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

– Сейчас объем коечного фонда составляет 2855 мест. В крае складывается сложная эпидемиологическая ситуация, в первую очередь в Барнауле, мы регистрируем серьезный рост обращаемости в течение последней недели, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Из-за эпидемиологического подъема поликлиники края перешли на усиленный режим работы. Ранее министр здравоохранения региона подписал распоряжение о том, что главные врачи медучреждений могут сами решать, ограничивать плановую медпомощь или нет.

Также за последнюю неделю значительно возросла нагрузка на неотложную и скорую помощь, растет обращаемость в детские и взрослые поликлиники.

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