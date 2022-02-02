Житель Алтайского края обманом привлек односельчан к незаконным действиям

Ущерб оценивается на сумму свыше 330 тысяч рублей Фото: Татьяна Гейнрих

Житель Завьяловского района обманом привлек односельчан к незаконной рубке леса. Он сказал им, что спиливает деревья на законных основания и попросил помочь с заготовкой сосен, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В результате, как было установлено в ходе следствия, на участке Харитоновского участкового лесничества Баевского лесничества Алтайского края было незаконно спилено 69 сырорастущих сосен, относящихся к защитным лесам, – рассказали в МВД.

Материальный ущерб, который был нанесен министерству природы и экологии региона, оценивается на сумму свыше 330 тысяч рублей.

На имущество обвиняемого наложили арест. На данный момент уголовное дело направили в суд.