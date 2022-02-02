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Общество2 февраля 2022 1:19

До -12 градусов прогнозируют в Алтайском крае 2 февраля 2022

В северных районах пройдет небольшой снег
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В Барнауле ожидается -8…-10 градусов

В Барнауле ожидается -8…-10 градусов

Фото: Татьяна Гейнрих

В среду, 2 февраля, в Алтайском крае синоптики прогнозируют от -7 до -12 градусов. Местами по югу потеплеет до -2. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

– В северных районах местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7м/с, – рассказали в ЦГМС.

В Барнауле ожидается -8…-10 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.

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