В Барнауле студента-иностранца задержали с наркотиками

Студента заметили, когда он раскладывал тайники с наркотиками Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле иностранного студента медуниверситета задержали с наркотиками. Об этом сообщает «Банкфакс».

По данным источника издания, молодой человек мог хранить запрещенные вещества в общежитии.

– Студента заметили, когда он раскладывал тайники с наркотиками – так называемые закладки. У него изъяли 19 свертков, обмотанных изолентой, в которых находился синтетический наркотик общей массой 45,28 граммов, – отмечает издание.

Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование. Молодого человека заключили под стражу.

Ранее мы писали о том, что на Алтае правоохранители задержали мужчину, который планировал сделать 150 закладок с героином.