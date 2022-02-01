На Алтае экс-сотрудника следственного изолятора обвиняют в получении взятки

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бывшего сотрудника следственного изолятора будут судить по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в 2017 и 2018 году бывший сотрудник следственного изолятора предложил одному из осужденных передавать ему различными частями взятку. За деньги он предоставлял осужденному право на телефонные разговоры без их ограничения во времени, проносил для него и лично передавал посылки с вещами, предметами и продуктами питания, без их вскрытия и досмотра, – отметили в ведомстве.

По информации Следкома, всего бывший сотрудник следственного изолятора получил более 44 тысяч рублей. Их переводили на карту посредника, а затем передавали мужчине.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. На его автомобиль наложили арест. Уголовное дело направили в суд.