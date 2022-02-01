Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 февраля 2022 11:10

На Алтае экс-сотрудника следственного изолятора обвиняют в получении взятки

Во время предварительного следствия он признал свою вину
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бывшего сотрудника следственного изолятора будут судить по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в 2017 и 2018 году бывший сотрудник следственного изолятора предложил одному из осужденных передавать ему различными частями взятку. За деньги он предоставлял осужденному право на телефонные разговоры без их ограничения во времени, проносил для него и лично передавал посылки с вещами, предметами и продуктами питания, без их вскрытия и досмотра, – отметили в ведомстве.

По информации Следкома, всего бывший сотрудник следственного изолятора получил более 44 тысяч рублей. Их переводили на карту посредника, а затем передавали мужчине.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. На его автомобиль наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

0