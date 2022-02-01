Агрокиберпонедельник: оборудовать ферму можно на 40% дешевле

Маркетплейсы аграрной направленности участвуют в подобных распродажах впервые Фото: Олег УКЛАДОВ

егодня на онлайн-платформе Своё Фермерство стартовал первый «агрокиберпонедельник», то есть распродажа в сфере сельского хозяйства. Акция продлится 2 недели – до 14 февраля включительно. Маркетплейсы аграрной направленности участвуют в подобных распродажах впервые. Пользователям маркетплейса svoefermerstvo.ru доступны более двух тысяч товаров со скидками.

В преддверии нового аграрного сезона в поле внимания фермеров-растениеводов традиционно находится почвообрабатывающая и посевная техника. В этих категориях есть предложения со скидками до 30%. Например, с такой скидкой можно приобрести орудие для обработки почвы Дискатор БДМ. Плуги, дисковые бороны и культиваторы можно купить на 10% дешевле обычного. С аналогичной скидкой можно приобрести и посевные комплексы.

На фоне растущих цен на новые модели идея покупки подержанной техники вызывает всё больший интерес, такую возможность маркетплейс Россельхозбанка тоже предоставляет. В категории б/у техники представлено более 500 единиц товаров. Так, минитрактор можно приобрести от 300 тыс. рублей.

В каталоге сельхозживотных представлены породы бычков, овец, телят, коз, баранов и других животных со скидками до 20%. Такие популярные в животноводстве породы коров, как красная степная и калмыцкая, можно приобрести со скидкой до 12%.

Также аграриев ждут интересные предложения в кормах: на сено скидки до 20%, на кормовые добавки – до 35%.

Сельхозживотные – одна из наиболее динамично развивающихся категорий. Это связано с тем, что платформа способна закрыть потребности животноводов начиная от покупки поголовья до кормов, ветеринарных препаратов и даже цифровых сервисов и решений в области животноводства.

Вероятно, фермеры также обратят внимание на удобрения и средства защиты растений (СЗР) на фоне активного роста цен на эти товары. Сейчас на маркетплейсе представлено порядка 250 наименований СЗР с максимальным дисконтом до 40%, а также 150 наименований удобрений с максимальным дисконтом 37%.

В категории семена представлено порядка 250 товаров со скидками. Посетителям маркетплейса по заниженной цене доступны семена подсолнечника, овса, льна, пшеницы и других культур.

«Распродажи стали уже традиционной активностью на нашем маркетплейсе. Мы стараемся не пропускать подобные события, мотивируем наших поставщиков принимать в них активное участие и предлагать комфортные цены. Особенно актуально это в период, когда производители массово заявляют о повышении цен. По итогам прошлого года мы отметили значительный рост стоимости на удобрения, технику и другие товары для сельского хозяйства, и эта тенденция определенно будет сохраняться», – отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

На правах рекламы