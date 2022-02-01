В Алтайском крае будут судить участников опасной ОПГ

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить участников организованной группы по обвинению в вымогательствах, мошенничестве, грабежах и разбойных нападениях. Жертвами стали 15 человек, пишет прокуратура региона.

– По версии следствия, в 2020 году в Алтайском крае действовала организованная группа, в состав которой вошли 6 человек, которые систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности в виде мошенничеств, грабежей, разбойных нападений, вымогательств в отношении жителей Барнаула и Новоалтайска, – отметили в ведомстве.

Потерпевшими были как знакомые, так и случайные люди, которые не могли дать отпор. Как правило, впервые завладев чужим имуществом, участники группы начинали оказывать постоянное психологическое давление и создавать невыносимые условия для жизни своим жертвам.

Во время предварительного расследования ни один из участников ОПГ не раскаялся. Уголовное дело направили в суд.