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Происшествия1 февраля 2022 9:09

В Алтайском крае будут судить участников опасной ОПГ

Жертвами стали 15 человек
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить участников организованной группы по обвинению в вымогательствах, мошенничестве, грабежах и разбойных нападениях. Жертвами стали 15 человек, пишет прокуратура региона.

– По версии следствия, в 2020 году в Алтайском крае действовала организованная группа, в состав которой вошли 6 человек, которые систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности в виде мошенничеств, грабежей, разбойных нападений, вымогательств в отношении жителей Барнаула и Новоалтайска, – отметили в ведомстве.

Потерпевшими были как знакомые, так и случайные люди, которые не могли дать отпор. Как правило, впервые завладев чужим имуществом, участники группы начинали оказывать постоянное психологическое давление и создавать невыносимые условия для жизни своим жертвам.

Во время предварительного расследования ни один из участников ОПГ не раскаялся. Уголовное дело направили в суд.

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