Более 1400 заболевших ковидом выявили за сутки на Алтае

Количество тяжелобольных – 314, из них подключено к аппаратам ИВЛ –135. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае впервые выявили сразу 1439 зараженных COVID-19. Это рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших составляет 134245 человек, пишет оперативный штаб региона.

– По состоянию на 1 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1670 человек. Кроме этого, 184 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 314, из них подключено к аппаратам ИВЛ –135.

При этом за сутки количество выздоровевших увеличилось на 152 человека. Их общее число составляет 110224 человека.

Ранее мы писали о том, что из-за роста числа заболевших ковидом в Алтайском крае уже 11 школ полностью перевели на дистанционное обучение.