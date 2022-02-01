На алтайской трассе произошло смертельное ДТП

Двух пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 1 февраля в Павловском районе Алтайского края столкнулись автомобили. В ДТП погиб один человек и два пострадали, сообщает ГИБДД региона.

– Авария произошла на 43 километре дороги А-321 «Барнаул–Павловск–граница Новосибирской области». По предварительным данным установлено, что водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Liberty, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet скончался на месте происшествия. 56-летнего водителя и 53-летнюю пассажирку Nissan Liberty с травмами различной степени тяжести доставили в Павловскую районную больницу.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства этой аварии.