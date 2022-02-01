После вмешательства прокуратуры в Бийске займутся отловом бродячих собак

На момент проверки отсутствовал заключенный муниципальный контракт на выполнение услуг по отлову, содержанию бездомных собак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура заставила мэрию Бийска заключить муниципальный контракт на отлов и содержание бездомных собак. Об этом сообщает ведомство.

– Установлено, что на момент проверки отсутствовал заключенный муниципальный контракт на выполнение услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания безнадзорных животных, – отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушения главе Бийска внесли представление, по результатам рассмотрения которого был заключен муниципальный контракт по выполнению услуг с АНО «ОЗЖ «Преданность».

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Бийска».