В Барнауле пассажирка украла телефон у кондуктора

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали женщину, которая украла телефон у кондуктора. Об том сообщает региональное управление МВД.

– Кондуктор рассказала , что в последний раз видела гаджет на столике возле места водителя, автобус в это время был заполнен пассажирами. После того, как обнаружилась пропажа, водитель маршрута попытался позвонить на номер коллеги, но телефон оказался недоступен, – отмечает издание

Вскоре полицейские задержали подозреваемую в краже. Женщина призналась в содеянном, чужой телефон изъяли при задержании.

Полицейские возбудили уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».