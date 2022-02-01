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Происшествия1 февраля 2022 4:10

В Барнауле пассажирка украла телефон у кондуктора

Женщину задержали
Герман Архаров
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Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали женщину, которая украла телефон у кондуктора. Об том сообщает региональное управление МВД.

– Кондуктор рассказала , что в последний раз видела гаджет на столике возле места водителя, автобус в это время был заполнен пассажирами. После того, как обнаружилась пропажа, водитель маршрута попытался позвонить на номер коллеги, но телефон оказался недоступен, – отмечает издание

Вскоре полицейские задержали подозреваемую в краже. Женщина призналась в содеянном, чужой телефон изъяли при задержании.

Полицейские возбудили уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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