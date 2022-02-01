В Алтайском крае задержали «черных лесорубов»

Деревья Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийском районе «черные лесорубы» срубили несколько деревьев на общую сумму более полумиллиона рублей. Об этом пишет региональное управление МВД.

– В отдел полиции по Бийскому району обратился специалист в области лесных отношений. В своем заявлении он сообщил, что недалеко от поселка Семеновод, на территории Бийско-Катунского участкового лесничества, обнаружена незаконная рубка деревьев, – отметили в ведомстве.

Неизвестные срубили 27 берез и одну сосну общим объемом около 43 кубических метров. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду превысила 500 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое сельчан. Свою вину они признали и рассказали, что спилили деревья, чтобы потом продать их на дрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело.