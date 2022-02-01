Соблюдение антиковидных мер проверяют в Барнауле

Проверки продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В торговых центрах и кафе Барнаула проверяют соблюдение антиковидных ограничений. Об этом сообщает мэрия.

– Участники ежедневных рейдов проверяют соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями торговых объектов, организацию пропускного режима по qr-кодам в торговых центрах и предприятиях общественного питания, – отметили в горадминистрации.

За прошедшую неделю с 24 по 30 января сотрудники администрации и полицейские проверили 88 предприятий в Железнодорожном районе, 84 в Октябрьском, 72 в Ленинском, 57 в Индустриальном, 54 в Центральном районе.

Выявили несколько случаев нарушения масочного режима. Кроме того, не везде у просителей проверяли QR-код сертификатов вакцинации.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет рекордным темпами. Ранее глава Барнаула рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистант.