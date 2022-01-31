Осужденный за убийство сибиряк, снова подозревается в преступлении

Подозреваемый уже отбывал срок и теперь есть большой шанс снова отправиться за решетку
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Шипуновском районе Алтайского края совершено убийство и главным подозреваемым выступает ранее судимый мужчина.
- По предварительным данным, вечером 30 января 2022 года в квартире в селе Шипуново хозяйка и двое ее односельчан распивали спиртное, - раскрывают детали следствия в СУСК РФ по региону.
Как часто бывает, разгоряченные спиртным, гости поссорились. Один из мужчин внезапно выхватил нож и ударил 42-летнего потерпевшего в сердце. Последний скончался на месте.
На данный момент установлено, что в совершении преступления подозревается 47-летний мужчина. Ранее он уже отбывал срок за убийство. Следователь уже обратился в суд с ходатайством о заключении рецидивиста под стражу.
Расследование продолжается.