Осужденный за убийство сибиряк, снова подозревается в преступлении

Подозреваемый уже отбывал срок и теперь есть большой шанс снова отправиться за решетку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края совершено убийство и главным подозреваемым выступает ранее судимый мужчина.

- По предварительным данным, вечером 30 января 2022 года в квартире в селе Шипуново хозяйка и двое ее односельчан распивали спиртное, - раскрывают детали следствия в СУСК РФ по региону.

Как часто бывает, разгоряченные спиртным, гости поссорились. Один из мужчин внезапно выхватил нож и ударил 42-летнего потерпевшего в сердце. Последний скончался на месте.

На данный момент установлено, что в совершении преступления подозревается 47-летний мужчина. Ранее он уже отбывал срок за убийство. Следователь уже обратился в суд с ходатайством о заключении рецидивиста под стражу.

Расследование продолжается.