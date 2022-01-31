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Происшествия31 января 2022 13:03

Осужденный за убийство сибиряк, снова подозревается в преступлении

Он с ножом напал на мужчину
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Подозреваемый уже отбывал срок и теперь есть большой шанс снова отправиться за решетку

Подозреваемый уже отбывал срок и теперь есть большой шанс снова отправиться за решетку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края совершено убийство и главным подозреваемым выступает ранее судимый мужчина.

- По предварительным данным, вечером 30 января 2022 года в квартире в селе Шипуново хозяйка и двое ее односельчан распивали спиртное, - раскрывают детали следствия в СУСК РФ по региону.

Как часто бывает, разгоряченные спиртным, гости поссорились. Один из мужчин внезапно выхватил нож и ударил 42-летнего потерпевшего в сердце. Последний скончался на месте.

На данный момент установлено, что в совершении преступления подозревается 47-летний мужчина. Ранее он уже отбывал срок за убийство. Следователь уже обратился в суд с ходатайством о заключении рецидивиста под стражу.

Расследование продолжается.

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