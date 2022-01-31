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Происшествия31 января 2022 12:38

На Алтае мужчина из-за денег убил сожительницу

Он снял с ее карты крупную сумму
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Следователи готовят ходатайство в суд для заключения подозреваемого под стражу

Следователи готовят ходатайство в суд для заключения подозреваемого под стражу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи Бийска установили личность злоумышленника, которого подозревают в убийстве сожительницы.

- Вечером 29 января 2022 года в своей квартире с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 56-летней женщины, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На первый взгляд преступление было совершено в условиях неочевидности, однако копнув глубже, следователи выяснили мотивы. Оказалось, что с ноября женщина проживала с 50-летним сожителем. Накануне убийства он снял с ее карточки крупную сумму из-за чего у них и произошел конфликт.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.