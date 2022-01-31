Правительство Алтайского края ушло на дистант

Виктор Томенко рекомендовал подчиненным сократить число командировок и очных мероприятий Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 31 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко перевел правительство региона на удаленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня глава региона провел оперативное совещание краевого кабмина по видеоселектору. Томенко порекомендовал своим подчиненным минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок.

- По максимуму постараться сотрудников перевести на удаленный режим, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса. Так или иначе, волна нас накрывает, и цифры будут только расти. В этот сложный период надо постараться, если сил остается не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах, - отметил Виктор Томенко.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в ближайшие дни будет переформатирована работа некоторых лечебных учреждений края. В частности, откроют дополнительные кабинеты для приема заболевших коронавирусом. Помогать врачам будут студенты-медики. Они будут консультировать заболевших по телефону.

По части образовательной системы уже 11 школ полностью перешли на дистант. В смешанном режиме уроки проходят в 409 школах. 4% детских садов закрыли на карантин. В ссузах столько же перешли на удаленку.