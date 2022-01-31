На родине Роберта Рождественского отремонтируют районный Дом культуры

Эскиз будущего Дома культуры Косихинского района Фото: Министерство культуры Алтайского края

На малой родине Роберта Рождественского в селе Косиха в этом году капитально отремонтируют районный Дом культуры. На работы выделили более 40 млн рублей.

Подрядчик уже приступил к работам. Как рассказывают в министерстве культуры региона, в ДК полностью заменят все инженерные сети, отремонтируют кровлю и фасад, сделают косметический ремонт помещений.

- Зал хореографии после ремонта у нас будет отвечать всем необходимым требованиям, в зрительном зале будет установлено новое оборудование и кресла. Также в обновленном Доме культуры у нас появится своя студия звукозаписи, а в подвальном помещении планируем открыть тренажерный зал, - рассказал председатель комитета по культуре администрации Косихинского района Алексей Панюков.

Помимо внешнего и внутреннего убранства, подрядчик должен будет провести благоустройство прилегающей территории. А пока ведутся работы, сотрудники ДК переехали в здание музыкальной школы.

К сожалению, непосредственно к юбилею Роберта Рождественского капремонт не успеют закончить. По контракту работы должны быть завершены к 31 октября.