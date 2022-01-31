Глава Барнаула рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистант

Вячеслав Франк Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В понедельник, 31 января, в Барнауле состоялось городское аппаратное совещание, на котором мэр Вячеслав Франк порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку.

- Глава Барнаула подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, вести разъяснительную работу с людьми по этим направлениям, а также рекомендовал руководителям предприятий города переводить персонал на удаленную работу, - передает пресс-служба мэрии поручения градоначальнка.

Вместе с тем, полиция и Роспотребнадзор должны продолжить проверку соблюдения ограничительных мер в магазинах, торговых центрах, предприятиях общепита и т.д. И самое главное, барнаульцам не стоит пренебрегать мерами профилактики – следует носить маски, обрабатывать поверхности и руки, пользоваться рециркуляторами.