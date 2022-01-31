Азарт на скорости: «Ростелеком» в Алтайском крае построил оптическую сеть для игорной зоны

Казино Altai Palace Фото: Евгения САВИНА

«Ростелеком» построил магистральный канал связи до игорной зоны «Сибирская монета», которая расположена рядом с туркомплексом «Бирюзовая Катунь» на границе Алтайского края и Республики Алтай. На объекты комплекса федеральный оператор предоставил скоростной интернет и цифровое телевидение.

Игорная зона «Сибирская монета» — одна из четырех официальных площадок для азартных игр, утвержденных правительством РФ и действующая с 2014 года. Площадь гостинично-развлекательного комплекса составляет более двух тысяч гектаров. В четырех залах казино Altai Palace установлено 17 игровых столов и 160 автоматов.

«Ростелеком» разработал проект по организации волоконно-оптических линий связи весной прошлого года. Компания предложила строительство оптики в грунт, а также последующее обслуживание и развитие сетевой инфраструктуры. Предварительные расчеты, кроме технических преимуществ, показали значительную экономию средств заказчика. Строительство началось в августе 2021 года и шло примерно месяц. За это время специалисты «Ростелекома» проложили больше девяти километров кабеля в условиях непростой горной местности.

«Мы предоставили игорной зоне широкополосный доступ в интернет на скорости более 350 Мбит/с и установили в гостевых домах цифровое телевидение по технологии SMART TV, — рассказал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк. — Это решение можно интегрировать в информационную систему гостиничного комплекса и централизованно управлять сервисом, например, автоматически включать телевизор в момент заселения гостя, отправлять на экран персонализированное приветствие и любую полезную информацию».

В ближайшее время «Ростелеком» планирует расширить охват услугами гостевых домов, а также подключить к цифровому ТВ номера отеля Altai Palace. В планах оператора — предоставить в игорный комплекс мобильную связь.

Генеральный директор ООО «Алтай Пэлас Отель» Марина Пухарева: «Наша игорная зона сейчас в стадии активного развития. В ближайшие годы на ее территории откроются еще несколько отелей, появится сеть баров и ресторанов. Мощность построенного "Ростелекомом" магистрального канала поможет развивать нашу локальную сеть передачи данных и предоставлять современные цифровые услуги в новые объекты».

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