В Барнауле на ВРЗ закрыли детскую поликлинику

Поликлиника не работает из-за дефицита кадров Фото: Анна СЕМИНА

Жители барнаульского микрорайона ВРЗ пожаловались на закрытую детскую поликлинику. Теперь они должны ходить на прием на проспекте Строителей.

- Очереди просто нереальные, люди с больными детьми стоят по три часа, врачей нет. Зачем закрывать участковые пункты в районе и всех гнать в одну больницу? А район немаленький, детей много, хотелось бы услышать ответ Минздрава, - пожаловался в сообществе Barnaul22 один из ее подписчиков.

Ответ от минздрава не заставил себя ждать. По данным ведомства, поликлиника на ул.Водопроводной, 97 приостановила свою работу еще в октябре, и это было связано с дефицитом кадров. Пациентов принимают на проспекте Строителей, 23. В министерстве подчеркивают, что для такого города как Барнаул, это не нарушает действующий федеральный закон. Он гласит, что медицинская организация должна находиться на расстоянии, не превышающем 60 минут езды.

- Маломобильные дети, в том числе дети-инвалиды, продолжат получать медицинскую помощь на дому. Объем оказываемой медицинской помощи детскому населению микрорайона ВРЗ не изменится и останется прежним. Вызовы на дом будут обслуживаться в обычном режиме. Детская больница принимает меры по привлечению врачей для работы в данном филиале, - сообщили в Минздраве.