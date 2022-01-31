Молодые строители Алтайского края не могут найти работу в регионе

Строительные фирмы не хотят трудоустраивать рабочих Фото: Анна СЕМИНА

Трудовой рынок Алтайского края удивляет крутыми поворотами: кадров не хватает, а молодых специалистов не хотят официально трудоустраивать. Обо всех перипетиях пишет «Толк».

- Ректор Архитектурно-строительный колледжа Виталий Баленко рассказал, что ежегодно выпускает по 700 человек, из которых 450 со строительными специальностями. На сегодня это самые востребованные кадры, которые могут работать на площадках. Однако, когда они приходят устраиваться в крупные компании, им отказывают, - пишет издание.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что компании не хотят платить за своих сотрудников налоги. Поэтому они привлекают сотрудников в наем, а уже они оформляются как ИП или самозанятые. Таким образом, строительные фирмы перекладывают ответственность на них.

- Поэтому даже в таких крупных фирмах, как «Алгоритм», «Селф», сегодня нет официального трудоустройства. У них – наемные бригады, работников своих вообще не числится. А выпускнику моему 18 лет, он к самостоятельной жизни еще не приспособлен, чтобы предпринимательскую деятельность вести. Надо вмешаться минстрою, нельзя так оставлять эту проблему, – убежден ректор.

Ровно с такой же просьбой обратился и председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. Он считает, что если сейчас не повлиять на застройщиков, то в скором времени Алтайский край вовсе останется без строителей. Они переедут в другие регионы.