СГК подключила к отоплению от Барнаульской ТЭЦ-3 городской микрорайон

Схема прокладки новой тепловой сети для замещения котельной в поселке Куета Фото: из архива компании

Новыми потребителями Сибирской генерирующей компании в Барнауле стали жители нескольких многоквартирных и частных домов в поселке Куета. Раньше они получали тепло от ведомственной котельной, а с начала 2022 года их дома отапливает ТЭЦ-3.

Микрорайон Куета расположен примерно в 4 км от Барнаульской ТЭЦ-3. Два года назад недалеко от него СГК построила тепловую магистраль для подключения к мощностям станции другого барнаульского поселка — Южный. Тогда и появилась возможность заместить котельную, от которой отапливалась Куета. Для этого в 2021 году, дополнительно к основной программе ремонтов и перекладки теплосетей, было построено 3 км теплосетей.

Диаметр новых трубопроводов, ведущих от основной тепломагистрали к поселку, небольшой — 150 мм, 50 мм и 40 мм. Такой пропускной способности сетей достаточно, чтобы обеспечить теплом 42 объекта, из которых 9 — это многоквартирные дома, 33 — дома частного сектора, и 6 административных зданий. Суммарно они потребляют 1,2 Гкал/ч. Это не много. Примерно столько же тепла требуется современному 16-этажному жилому дому. Например, один из подключенных в этом году к теплу от ТЭЦ-3 корпусов ЖК «Норд» тоже потребляет 1,2 Гкал/ч тепловой энергии.

Работы по строительству тепловой сети для замещения котельной вели специалисты подрядной организации — ООО «БСР». Они же в прошлом году работали на строительстве коммуникаций для переключения котельной на Никитина. Прокладка новой теплосети заняла три месяца — с 10 сентября по 6 декабря. Работы осложняли стесненные условия: трасса проходит между жилых домов и под проездом Южный. Кроме того, подрядчикам необходимо было оперативно проводить работы, связанные с ограничением движения транспорта, из-за близости спецучреждения — исправительной колонии №3. К слову, ранее Куета получала тепло от котельной именно этого ведомства.

Отметим, саму котельную, которая находится в управлении исправительной колонии, не закрыли. Она продолжит обеспечивать нужды учреждения. Но нагрузка на нее в результате перевода потребителей на ТЭЦ-3, а следовательно и расход топлива, снизятся значительно.