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Общество31 января 2022 3:23

S7 оштрафовали за задержку рейса из Барнаула

Кроме того, выявлены другие нарушения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Против компании возбудили семь административных дел

Против компании возбудили семь административных дел

Фото: Анна СЕМИНА

Транспортная прокуратура Новосибирска и Барнаула провела проверку оказания услуг пассажирам авиакомпании S7 и пришла к выводу, что нарушения действительно были. Перевозчик будет оштрафован.

- Установлено, что 3 октября 2021 года в аэропорту города Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна допущена задержка рейса АО «Авиакомпания «Сибирь», выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул – Новосибирск. При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице, - подтверждает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, установлено, что в прошлом году авиакомпания неоднократно попадалась на том, что несвоевременно рассматривала претензии пассажиров. В результате было возбуждено семь административных дел. Общая сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу.

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