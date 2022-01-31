S7 оштрафовали за задержку рейса из Барнаула

Против компании возбудили семь административных дел Фото: Анна СЕМИНА

Транспортная прокуратура Новосибирска и Барнаула провела проверку оказания услуг пассажирам авиакомпании S7 и пришла к выводу, что нарушения действительно были. Перевозчик будет оштрафован.

- Установлено, что 3 октября 2021 года в аэропорту города Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна допущена задержка рейса АО «Авиакомпания «Сибирь», выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул – Новосибирск. При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице, - подтверждает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, установлено, что в прошлом году авиакомпания неоднократно попадалась на том, что несвоевременно рассматривала претензии пассажиров. В результате было возбуждено семь административных дел. Общая сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу.