В Барнауле провели одиночные пикеты против детской вакцинации от коронавируса

Одиночный пикет в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/barneos22

В минувшие выходные в Барнауле прошли одиночные пикеты, на которых протестующие выступили против принудительной детской вакцинации от коронавируса.

- Побочные эффекты от экспериментальной вакцины непредсказуемы и могут быть опаснее болезни, - в частности говорилось на одном из плакатов, снимок которого был опубликован на страницах сообщества Барнаул22.

Как и предполагалось, мнения участников паблика разделились: одни поддержали родителей, другие не видят в вакцинации ничего плохого и понимают почему она «принудительная».

- На соревнования не вакцинированные не пустят. Либо коту под хвост годы тренировок или вакцинация, - объясняет Елена Кудрявцева.

Однако прийти к общему знаменателю они так и не смогли.