Собираемость по налогам составила 180 млрд рублей. Фото: пресс-службы УФНС по Алтайскому краю

В 2021 году собираемость налогов в Алтайском крае выросла и составила 180 миллиардов рублей. Прирост составил 20%, пишет «Толк» со ссылкой на руководителя УФНС России по региону Юрия Куриленко.

- Из общей суммы 60 млрд рублей приходится на страховые взносы. Около 80 млрд рублей пошли на пополнение краевого и муниципальных бюджетов. Порядка 40 млрд рублей направлены в федеральный бюджет. В этой части прирост составил около 50%, - говорится в отчете налоговика.

Кроме того, по словам Куриленко, собираемость улучшилась с налогов на доходы физических лиц и с налогов на прибыль – на 37%.