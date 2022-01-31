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Общество31 января 2022 1:53

Потепление до нуля градусов ожидается 31 января в Алтайском крае

Правда, только по югу региона
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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В ближайшую неделю сильных температурных колебаний не ожидается

В ближайшую неделю сильных температурных колебаний не ожидается

Фото: Анна СЕМИНА

В последний день января в Алтайском крае прогнозируют потепление, которое местами достигнет нулевой отметки.

По данным синоптиков, дневная температура в целом по краю составит от -11 до -6. При этом местами по югу и юго-западу края воздух прогреется до -5…0 градусов. В столице региона температура будет средней: -6… -8.

- Местами по западу небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, - также говорится в прогнозе.

А вот в Барнауле сегодня осадков не будет, но гололедица присутствует. В целом же, в ближайшую неделю значительных температурных колебаний пока не предвидится.

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