Потепление до нуля градусов ожидается 31 января в Алтайском крае

В ближайшую неделю сильных температурных колебаний не ожидается Фото: Анна СЕМИНА

В последний день января в Алтайском крае прогнозируют потепление, которое местами достигнет нулевой отметки.

По данным синоптиков, дневная температура в целом по краю составит от -11 до -6. При этом местами по югу и юго-западу края воздух прогреется до -5…0 градусов. В столице региона температура будет средней: -6… -8.

- Местами по западу небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, - также говорится в прогнозе.

А вот в Барнауле сегодня осадков не будет, но гололедица присутствует. В целом же, в ближайшую неделю значительных температурных колебаний пока не предвидится.