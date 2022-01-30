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Общество30 января 2022 11:37

На Алтае 31 января из-за военных перекроют участок “Чуйского тракта”

Движение будет перекрыто на три часа
Антонина Лышова
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Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 31 января перекроют участок “Чуйского тракта” из-за движения военных колонн. Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

- 31.01.2022 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 09 часов 50 минут до 12 часов 00 минут на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Озерки Тальменского района, - пишет Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, по возможности заранее продумывать маршрут на данном участке.

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