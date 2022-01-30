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Здоровье30 января 2022 10:37

Алтайские священники будут посещать пациентов в стационарах

В регионе будет разработан соответствующий регламент посещения
Антонина Лышова
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Будут назначены ответственные лица в медучреждениях, к которым можно будет обратиться, чтобы пригласить священнослужителя

Будут назначены ответственные лица в медучреждениях, к которым можно будет обратиться, чтобы пригласить священнослужителя

Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае священники будут посещать пациентов в стационарах. Соответствующие методические рекомендации по посещению разработал Минздрав РФ, сообщает региональное министерство.

- По согласованию с Русской Православной Церковью, в митрополиях/епархиях будут назначены ответственные лица за координацию посещения священнослужителями пациентов стационаров и взаимодействие по этому вопросу с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, - пишет ведомство.

Отметим, что в региональном Минздраве разработают регламент посещения священниками пациентов в стационарах. Будут назначены ответственные лица в медучреждениях, к которым можно будет обратиться, чтобы пригласить священнослужителя.

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